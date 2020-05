Alert coronavirus COVID-19, OMS: 'questo virus potrebbe non andare mai via, come l'HIV'

Laura Naka Antonelli 14 maggio 2020 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

"Questo virus potrebbe anche non andare mai via". Così Mike Ryan, direttore del dipartimento di emergenza del World Health Organization, OMS (organizzazione Mondiale della Sanità).In un briefing sul coronavirus indetto a Ginevra, Ryan ha ricordato, per esempio, che il virus HIV non è stato mai debellato.Ancora, la dottoressa Soumia Swaminathan, responsabile degli scienziati dell'OMS, ha riferito nel corso del webinar Global Boardroom organizzato dal Financial Times che potrebbero volerci tra i 4 e i 5 anni per arrivare a tenere sotto controllo il coronavirus COVID-19.Stando ai dati della Johns Hopkins University, sono più di 4,3 milioni le persone che hanno contratto l'infezione in tutto il mondo, a fronte di 297.465 decessi.