Alert AIE: con coronavirus tonfo record per investimenti globali in energia, petrolio sotto pressione

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2020 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Alert dell'Agenzia internazionale dell'Energia (AIE) che, in nel rapporto World Energy Investment appena pubblicato, ha avvertito che il calo degli investimenti globali nel settore dell'energia è stato "sbalorditivo, sia in termini di dimensioni che di rapidità", pari secondo le stime a un crollo del 20% rispetto allo scorso anno.L'agenzia ha aggiunto che l'impatto della crisi del coronavirus COVID-19 potrebbe avere conseguenze "gravi" sulla sicurezza energetica e sulla transizione verso forme di energia pulita.In particolare Fatih Birol, direttore dell'AIE, ha sottolineato che "il crollo storico degli investimenti globali in energia è particolarmente preoccupante, e per diverse ragioni".Il tonfo, di fatto, "significa posti di lavoro e opportunità economiche perse oggi, così come perdita di offerta di energia un domani, quando potremmo continuare ad averne bisogno, una volta che l'economia si sarà ripresa. Il rallentamento degli investimenti su tecnologie chiave per lo sviluppo di forme di energia polita rischia, anche, di minare quella transizione così necessaria verso sistemi energetici più resilienti e sostenibili".Prezzi del petrolio sotto pressione, con il contratto WTI che cede -1,48% a $33,84 al barile circa e il Brent che fa -1,38% a $35,67.