Zhao (Binance): è un ottimo momento per assumere e acquisire

Changpeng Zhao, cofondatore e amministratore delegato del più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, ritiene che l’inverno delle criptovalute sia un ottimo momento per aumentare gli investimenti in talenti e acquisizioni.

“Abbiamo una cassa di guerra molto sana, infatti stiamo espandendo le assunzioni proprio in questo momento”, ha detto il CEO di Binance in collegamento video alla conferenza Consensus 2022, quando gli è stato chiesto del recente blocco delle assunzioni della rivale Coinbase Inc. La sua azienda sta anche “ingranando la marcia più alta in termini di attività di M&A”, ha aggiunto. Le società di criptovalute come Coinbase, Gemini Trust Co. e Rain Financial Inc. non sono state immuni dal crollo di quest’anno che ha colpito sia i mercati azionari che le valutazioni degli asset digitali, con le ultime due che hanno tagliato il personale fino al 10%. Zhao ha dichiarato che Binance è stata parsimoniosa e ha evitato grandi spese promozionali come le pubblicità del Super Bowl o l’acquisizione dei diritti di denominazione di impianti sportivi.