Yellen, Il price cap sul prezzo del petrolio strumento potente contro l’inflazione

Un limite ai prezzi del petrolio russo sarà fondamentale per contribuire a ridurre l’inflazione attualmente al 9,1% a/a negli Stati Uniti, sui massimi da 40 anni, ha dichiarato giovedì il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen.

Parlando prima dell’inizio della riunione del Gruppo dei 20 ministri delle finanze e governatori delle banche centrali a Bali, Yellen ha affermato che è necessario compiere sforzi per frenare due ricadute economiche chiave della crisi Russia-Ucraina: i prezzi elevati del carburante e l’aumento dell’insicurezza alimentare che stanno dilagando negli Stati Uniti e nel mondo.

“Gli elevati costi energetici hanno contribuito pesantemente al picco dell’inflazione negli Stati Uniti questa settimana,” ha aggiunto.

“Stiamo assistendo a effetti di ricaduta negativi dalla guerra (Russo-Ucraina) in ogni angolo del mondo, in particolare per quanto riguarda l’aumento dei prezzi dell’energia e l’aumento dell’insicurezza alimentare”, ha affermato Yellen.