Wall Street apre la seduta in rosso, Uber +13% grazie ai conti del II trimestre

Wall Street apre in rosso con l’indice S&P 500 in calo dello 0,40%, il Dow Jones segna un -0,60%, il Nasdaq Composite a quota 12,890 punti (-0,30%).

Il titolo migliore é Uber che guadagna il 13% grazie ai conti per il secondo trimestre superiori alle attese. Inizio di seduta difficile per il comparto tech, i titoli FAANG sono sotto la parità fa eccezione soltanto Amazon in lieve rialzo dello 0,10%.

Il rendimento del decennale USA attualmente apre la seduta a quota 2,58%. Mentre l’indice del dollaro si rafforza dello 0,20% a quota 105,63.