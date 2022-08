Wall Street apre in rialzo dopo due giorni di ribassi. Brilla PayPal

Apertura in rialzo per Wall Street dopo due giorni di ribassi, mentre l’attenzione si è spostata sui dati relativi all’attività dei servizi, attesi più tardi nel corso della sessione, per avere maggiori indizi sullo stato di salute dell’economia.

A brillare PayPal che è salita dopo aver alzato le proprie previsioni. Nel dettaglio il Dow Jones Industrial Average è salito di 118,04 punti, pari allo 0,36%, all’apertura, raggiungendo i 32.514,21 punti. L’S&P 500 ha aperto in rialzo di 16,77 punti, pari allo 0,41%, a 4.107,96, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato 85,12 punti, pari allo 0,69%, a 12.433,87 all’apertura.