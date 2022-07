USA: i Democratici annunciano un accordo sul clima da 369 miliardi di dollari

Dopo oltre un anno di negoziati, falliti più volte, il leader della maggioranza del Senato USA Chuck Schumer e il senatore Joe Manchin hanno annunciato un accordo su una legge per l’energia e l’assistenza sanitaria.

L’accordo ha serie possibilità di diventare legge già ad agosto, a patto che i Democratici riescano ad approvare la legge alla Camera e che questa passi il vaglio del Senato. L’accordo contiene una serie di obiettivi dei Democratici. Anche se molti dettagli non sono stati resi noti, l’accordo mette sul piatto ben 369 miliardi di dollari in programmi per l’energia e il cambiamento climatico, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio del 40% entro il 2030. L’annuncio giunge in un momento cruciale per il Congresso, poiché al Senato manca poco più di una settimana all’inizio della pausa estiva di un mese.

In ogni caso l’accordo deve ancora affrontare diversi ostacoli prima di arrivare sulla scrivania di Biden.

Tra le misure, secondo fonti vicine, entrano i bonus per i veicoli elettrici, fino a 4.000 dollari per un veicolo elettrico usato e 7.500 dollari per uno nuovo. Si abbasserà il limite di reddito per poter fruire dei bonus, come richiesto dal senatore Manchin. Si attendono ulteriori dettagli sulle disposizioni in materia di clima, che dovrebbero essere resi noti mercoledì sera.