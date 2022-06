Twitter: attesa per l’incontro di Elon Musk con i dipendenti del social media

C’è grande attesa per l’incontro che Elon Musk terrà con i dipendenti di Twitter oggi e in cui il patron di Tesla dovrebbe ribadire la sua volontà di mettere le mani sul social media come ha riferito il Wall Street Journal, citando una persona che ha familiarità con la questione.

Musk probabilmente chiarirà i recenti commenti sul lavoro a distanza e parlerà della sua strategia per Twitter, compreso il ruolo della pubblicità e degli abbonamenti. L’imprenditore sudafricano, la persona più ricca del mondo secondo la rivista Forbes, sta cercando di acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari.

All’inizio del mese, Musk aveva dichiarato che i dipendenti di Tesla dovevano essere presenti in ufficio per un minimo di 40 ore alla settimana, chiudendo la porta a qualsiasi lavoro a distanza.