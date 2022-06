Tesla taglia 200 posti nel team Autopilot chiudendo l’ufficio a San Mateo

Tesla ha licenziato circa 200 lavoratori nel suo team Autopilot e ha chiuso una struttura San Mateo, in California. E’ quanto riferisce Bloomberg, rimarcando come la maggior parte dei lavoratori licenziati erano lavoratori orari. Prima dei tagli, l’ufficio San Mateo aveva un organico di circa 350 dipendenti, alcuni dei quali erano già stati trasferiti in una struttura vicina nelle ultime settimane.

Nelle scorse settimane l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, aveva delineato piani per tagliare il 10% del personale stipendiato, rimarcando però che ci sarebbe stato un aumento dei posti di lavoro orari.