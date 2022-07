Solomon (Goldman Sachs): l’inflazione è profondamente radicata

Il ceo di Goldman Sachs, David Solomon, ritiene che l’inflazione è profondamente radicata nell’economia e non è chiaro se la situazione migliorerà entro la fine dell’anno. “Vediamo l’inflazione profondamente radicata nell’economia e ciò che è insolito in questo particolare periodo è che sia la domanda che l’offerta sono influenzate da eventi esogeni, vale a dire la pandemia e la guerra in Ucraina”, ha detto Solomon durante la conference call susseguente alla diffusione dei dati del 2° trimestre.