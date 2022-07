Snap annuncia rallentamento assunzioni: utili e fatturato II trim deludono stime, titolo crolla di oltre -26% a Wall Street

Tonfo del titolo Snap, che crollato di oltre il 26% nelle contrattazioni dell’afterhours di Wall Street, dopo che la società a cui fa capo l’APP Snapchat ha diffuso i conti relativi al secondo trimestre.

Oltre a deludere le attese degli analisti, Snap ha annunciato che rallenterà il ritmo delle assunzioni, a causa dell’indebolimento della crescita del fatturato.

La perdita per azione di Snap, su base adjusted, è stata pari nel secondo trimestre dell’anno a 2 centesimi, rispetto al passivo per azione di 1 centesimo atteso dagli analisti intervistati da Refinitiv.

Il fatturato si è attestato a $1,11 miliardi, contro gli $1,14 miliardi attesi.

Il numero di utenti attivi giornalieri a livello globale ha fatto meglio invece delle stime, attestandosi a 347 milioni, rispetto ai 344,2 milioni previsti da StreetAccount.

Nella lettera agli azionisti, Snap ha reso nota l’intenzione di non fornire alcuna guidance sui risultati del terzo trimestre, in quanto “guardando in avanti, la visibilità rimane incredibilmente sfidante”.

La società ha riferito anche che nel trimestre in corso (il terzo), finora, il fatturato è stato “approssimativamente piatto” rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e rispetto alla crescita del giro d’affari che gli analisti stimano pari a +18% per il terzo trimestre.