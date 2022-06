Pil Usa, Fmi peggiora outlook 2022, Georgieva: ‘più stretta la strada per evitare la recessione’

L’FMI (Fondo Monetario Internazionale) ha rivisto al ribasso le stime sulla crescita del Pil Usa relative al 2022. L’outlook è stato peggiorato a una espansione del Pil pari a +2,7%, rispetto al +3,7% precedente. La direttrice dell’Fmi

Kristalina Georgieva ha detto, nella conferenza stampa che ha accompagnato l’annuncio del downgrade, che “siamo consapevoli

del fatto che la strada per evitare una recessione negli Stati Uniti si sta facendo più stretta”. Georgieva ha messo in evidenza che, in generale, l’outlook presenta un elevato grado di incertezza.