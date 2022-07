PepsiCo inaugura stagione trimestrali Usa facendo meglio stime. Migliora outlook fatturato 2022

Inizia oggi ufficialmente la stagione delle trimestrali Usa, con PepsiCo che dà il via. Dal colosso americano delle bevande analcoliche arriva una buona notizia: l’outlook per l’anno intero è stato migliorato, dopo i buoni risultati relativi al secondo trimestre.

L’eps di PepsiCo si è attestato a $1,86 su base adjusted, meglio degli $1,74 attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv. Il fatturato è stato pari a $20,23 miliardi, meglio dei $19.51 miliardi previsti.

L’utile netto è ammontato a $1,43 miliardi, o $1,03 per azione, in calo dai $2,36 miliardi, o $1,70 per azione, dello stesso trimestre del 2021.

Rispetto all’anno scorso, il fatturato netto è salito del 5,2%, a $20,23 miliardi.

Per l’intero 2022, PepsiCo prevede una crescita del fatturato pari a +10%, superiore al rialzo precedentemente atteso, pari a +8%. E’ il secondo trimestre consecutivo che il gigante americano rivede al rialzo le stime sul fatturato, senza aggiornare però quelle sugli utili. Il titolo mette a segno in premercato un rialzo di poco inferiore a +1%.