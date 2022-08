Nancy Pelosi visiterà Taiwan secondo fonti CNN

La presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi dovrebbe visitare Taiwan come parte del suo tour in Asia, secondo secondo quanto scrive la CNN. Nonostante gli avvertimenti dei funzionari dell’amministrazione Biden, preoccupati per la risposta della Cina a una visita di così alto profilo.

La fermata – la prima per un membro della Camera degli Stati Uniti in 25 anni – non è attualmente nell’itinerario pubblico di Pelosi.

Il funzionario taiwanese a conoscenza dei fatti ha aggiunto che Pelosi dovrebbe arrivare a Taiwan martedì. Non è chiaro quando esattamente avverà l’atterraggio a Taipei.