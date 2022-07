Musk e la liason con la moglie di Sergey Brin. Co-fondatore vende tutti i suoi investimenti nelle società dell'(ex) amico

Elon Musk, numero uno di Tesla, avrebbe avuto una relazione con la moglie del suo amico Sergey Brin, altra star del mondo della finanza, conosciuto per essere il co-fondatore di Google, il colosso che fa capo ora alla holding Alphabet. E’ quanto ha riportato il Wall Street Journal, aggiungendo che Brin ha reagito ordinando ai suoi consulenti finanziari di vendere tutti gli investimenti precedentemente effettuati nelle società che fanno parte della galassia di Musk. Secondo il WSJ Nicole Shanahan avrebbe tradito il marito Sergey Brin con Musk all’inizio di dicembre, a Miami.

Venuto a conoscenza del tradimento Brin, che aveva sostenuto il colosso delle auto elettriche Tesla nei tempi bui della crisi finanziaria del 2008, avrebbe posto fine alla lunga amicizia con Musk, 51 anni, chiedendo il divorzio dalla moglie a gennaio. In un post su Twitter, dove conta più di 100 milioni di followers, Musk ha negato le indiscrezioni, affermando di aver incontrato la moglie di Brin due volte nell’arco di tre anni, in entrambi in casi in presenza di altre persone, e aggiungendo che “non c’è stato nulla di romantico” tra lui e Shanahan.

Elon Musk ha anche precisato di essere tuttora amico del co-fondatore di Google. Eppure, stando a quanto ha reso noto il Wall Street Journal, Brin avrebbe dato precise istruzioni ai suoi consulenti, negli ultimi mesi, per smobilizzare tutti gli investimenti detenuti nelle società di Musk dopo aver appreso della breve relazione tra sua moglie e il fondatore di Tesla. Bloomberg precisa che l’ammontare degli investimenti personali di Brin nelle società di Musk non è noto, così come non si hanno prove tangibili, al momento, di smobilizzi che sono stati effettuati di recente. L’agenzia di stampa ricorda che Musk è l’uomo più ricco del mondo, disponendo di una fortuna di 242 miliardi di dollari, stando a quanto emerge dal Bloomberg Billionaires Index. Brin occupa invece l’ottava posizione della classifica dei Paperoni del mondo, con un patrimonio netto di $94,6 miliardi.

Che le indiscrezioni del Wall Street Journal siano vere o meno, Elon Musk torna al centro del gossip del mondo dell’alta finanza. All’inizio dell’anno sono circolati rumor, per esempio, sul fatto che il ceo di Tesla fosse diventato padre di due gemelli nati da una relazione con una dirigente senior che lavora nella sua start up di intelligenza artificiale Neuralink. L’altra sua società SpaceX sarebbe, secondo Insider, stata costretta a pagare $250.000 a una dipendente del gruppo per risolvere una causa con cui Musk era stato accusato di abusi sessuali, una vicenda che risalirebbe al 2016. Musk ha sempre negato le accuse, definendole “del tutto false”, orchestrate per interferire nella sua acquisizione di Twitter, il social con cui il manager ha siglato un accordo da cui sta tentando ora di uscire.

Twitter è diventata di fatto l’ultima patata bollente per l’impero di Elon Musk, dopo che l’accordo tra il social e il numero uno di Tesla, noto ormai come soap opera del mondo della finanza è finito in tribunale in tribunale, a dispetto di quei toni a dir poco trionfalistici con cui Musk annunciava, alla fine di aprile, di essere riuscito a mettere le mani sul microblogging dei cinguettii.

“Twitter ha annunciato di avere stretto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di un’entità interamente controllata da Elon Musk, per 54,20 dollari per azione in contanti in una transazione del valore di circa 44 miliardi. Al completamento della transazione, Twitter diventerà una società privata”, si apprendeva il 25 aprile scorso. Il rischio nozze mancate tra Twitter e Musk è iniziato a diventare concreto nel mese di maggio, quando Elon ha deciso di sospendere l’accordo, a causa, così ha detto, della necessità di valutare il numero e l’incidenza degli account fake e spam sulla piattaforma del social:

“La mia offerta – informava Musk con un tweet – si basava sul presupposto che le documentazioni depositate presso la Sec fossero accurate. Ieri, il ceo di Twitter ha rifiutato pubblicamente di di fornire la prova < del 5% (ovvero che gli account falsi o spam siano inferiori alla soglia del 5%). Questo accordo non può andare avanti fino a qundo questa prova non venga fornita”.