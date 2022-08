Janus Henderson, OPEC+, nessun aumento di produzione in vista (al momento)

Un cambiamento sostanziale nella politica di approvvigionamento dell’OPEC+ sarebbe sorprendente afferma Noah Barrett, Research Analyst, Janus Henderson. Diversi membri dell’organismo stanno producendo un quantitativo minore delle loro quote, il che suggerisce una reale incapacità di aumentare l’offerta. La capacità di riserva si trova effettivamente in due Paesi (Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) e non è chiaro quanto questi siano disposti ad aumentare la produzione. Con i prezzi del Brent in calo rispetto ai massimi storici, è probabile che ci sia meno urgenza di riportare sul mercato i barili aggiuntivi, anche se paesi come gli Stati Uniti hanno chiesto all’Arabia Saudita di aumentare l’offerta. Nel complesso, riteniamo che si possa assistere a qualche previsione su un leggero aumento di offerta, ma gli incrementi di volume effettivi saranno piuttosto ridotti. È importante notare che, con l’affievolirsi della spinta garantita dal flusso di riserve strategiche di petrolio e l’inizio dell’embargo sul petrolio russo nel corso dell’anno, potrebbe essere necessario un aumento dell’offerta da parte dell’OPEC+ per evitare che i prezzi tornino (o superino) i recenti massimi.