Investimenti, per CNBC le donne preferiscono gli asset che aiutano ambiente e società

Sebbene non sia un abisso enorme , una differenza di otto punti percentuali è “significativa”, secondo Scott Smith, che guida la ricerca di Cerulli sul comportamento degli investitori. E la disparità rimane in gran parte quando si confrontano donne e uomini di età e fasce di ricchezza diverse, ha aggiunto.

Circa il 52% delle donne preferirebbe investire in aziende che hanno un impatto sociale o ambientale positivo, secondo un recente sondaggio di Cerulli Associates. Questo è vero per il 44% degli uomini.

Le donne preferiscono investire in un modo che aiuti l’ ambiente e faccia bene alla società . Secondo gli esperti finanziari, tali investimenti basati sui valori potrebbero aiutare ad aumentare l’entusiasmo generale delle donne per gli investimenti e aumentare la ricchezza a lungo termine. Lo evidenzia un’analisi sul tema di CNBC basata sui pareri di esperti in ambito finanziario.

La tendenza esiste anche oltre i confini degli Stati Uniti. Circa il 43% delle donne (contro il 34% degli uomini) pensa che la posizione di un’azienda su questioni sociali o ambientali sia “molto importante” quando decide se investire, secondo S&P Global, che intervistati investitori in 11 paesi, compresi gli Stati Uniti

“Quasi ogni nuovo cliente che ricevo vuole investire tenendo conto dei propri valori“, ha affermato Cathy Curtis, una pianificatrice finanziaria certificata con sede a Oakland, in California, i cui clienti sono principalmente donne.

“E se non lo facevano prima, mi stanno chiedendo di farlo ora”, ha aggiunto Curtis, fondatore e CEO di Curtis Financial Planning e membro della CNBC’s Consiglio consultivo.

Insomma, riassumendo, le donne sono maggiormente interessate a investire in aziende che: pagano ai lavoratori un salario equo o dignitoso; sono leader nelle pratiche ecologicamente responsabili; e che, secondo Cerulli, non vendono prodotti “sgradevoli” come rispettivamente tabacco e armi da fuoco. Una vera e propria manna dal cielo per il segmento ESG.