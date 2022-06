G7 verso accordo tetto prezzi petrolio russo (e gas?). Ma gli economisti storcono il naso

Obiettivo dei grandi del G7: stabilire un price cap, un tetto sui prezzi del petrolio importato dalla Russia per continuare a prosciugare le casse di Mosca, per strangolare dunque i finanziamenti che sostengono la macchina da guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina. Si parla di price cap anche in riferimento al tetto sul prezzo del gas, su cui il presidente del Consiglio Mario Draghi continua a spingere, forte dell’appoggio della Francia di Emmanuel Macron.

“L’obiettivo doppio dei leader del G7 è quello di colpire le entrate di Putin, in particolare quelle che derivano dall’energia, ma anche di minimizzare gli effetti contagio e l’impatto sulle economie del G7 e il resto del mondo”, ha riportato l’agenzia di stampa Reuters, sulla base di quanto riferito da un funzionario a margine della riunione del G7, che si sta tenendo a Elmau, Baviera, Germania. In collegamento video, i leader del G7 hanno ascoltato le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Diramato alla fine della giornata dei lavori il comunicato dei grandi del pianeta, che hanno promesso il loro sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario.

Il gruppo, si legge nella nota, si impegna a “sostenere e intensificare le pressioni internazionali economiche e politiche contro il regime di Putin e la complice Bielorussia. Continueremo a inviare sostegni finanziari, umanitari, militari e displomatici e a rimanere al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è così espresso: “Siamo insieme all’Ucraina, perché se l’Ucraina perde, perdono tutte le democrazie. Se l’Ucraina perde, sarà più difficile sostenere che la democrazia sia un modello efficiente del governo”. Ma cosa dire della proposta di imporre un tetto sui prezzi del petrolio e sui prezzi del gas (proposta caldeggiata soprattutto da Draghi) importato dalla Russia? Gli Stati Uniti hanno riferito che il G7 è vicino a stilare un piano volto a stabilire il cap:

“Sta emergendo il consensus…che il tetto al prezzo del petrolio possa essere un modo serio per arrivare a quel risultato”, ha commentato il consulente alla sicurezza nazionale Jake Sullivan, parlando con i giornalisti al summit tedesco del G7. Un funzionario Usa senior ha parlato di trattative in seno al G7 – Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti – in progresso. “Siamo ancora nella fase finale delle trattative con altre controparti del G7 per finalizzare (la proposta), ma siamo molto vicini all’obiettivo del G7 di indirizzare i rispettivi ministeri a sviluppare un meccanismo che fissi un tetto al prezzo del petrolio russo, a livello globale”, ha precisato il funzionario, secondo quanto riportato dalla France Press.

Si continua a parlare dunque di tetto ai prezzi del petrolio, di meno su un price cap per il gas russo, anche se Bloomberg riporta che, al termine della giornata dei lavori di ieri, i leader dei G7 hanno raggiunto un accordo per dare un mandato ai rispettivi ministeri dell’Energia di studiare anche l’opzione del tetto ai prezzi del gas. Draghi ha già ottenuto una piccola vittoria alla riunione del Consiglio europeo. Nelle conclusioni si legge infatti che “ricordando la Dichiarazione di Versailles e le sue conclusioni del 21-22 ottobre 2021, 24-25 marzo 2022 e 30-31 maggio 2022, il Consiglio europeo ribadisce il suo invito alla Commissione ad esplorare con i nostri partner internazionali i modi per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia, compresa la possibilità di introdurre tetti temporanei ai prezzi delle importazioni dell’energia, dove appropriato”. Sullivan ha ricordato comunque che il principale ostacolo all’idea di stabilire un tetto ai prezzi del petrolio non è tanto la volontà di andare in questa direzione ma gli aspetti tecnici e logistici decisamente immensi da affrontare: “Si tratta di un nuovo tipo di sfida da gestire, ovvero di come farlo con un paese che vende milioni di barili di petrolio al giorno, di come privare questo paese di parte delle sue entrate”. Dal canto suo la Francia ritiene che il price cap “sarebbe più potente se venisse deciso dai paesi produttori”, e che dunque sia necessario lavorare sia con l’Opec+ che con altri produttori di petrolio. Ma da un punto di vista economico, quali ripercussioni avrebbe l’imposizione di un tetto ai prezzi del petrolio e del gas importati dalla Russia? Un articolo di Politico riporta le reazioni di alcuni economisti, tra cui quella di Simone Tagliapietra, analista del mercato dell’energia presso il think tank Bruegel di Bruxelles. “Non vedo come una cosa del genere possa funzionare, visto che si tratterebbe di una mossa conflittuale che potrebbe portare i paesi produttori a tagliare la produzione. E ora non possiamo certo permetterci di avere una guerra energetica”. Per Adam Posen, direttore generale delr Peterson Institute for International ics, think tank di Washington think tank, ancora più lapidario: “E’ una proposta destinata a fallire”. “Si tratta di un film già visto, agli inizi degli anni ’70, durante la fiammata dell’inflazione esacerbata dalla prima crisi petrolifera – ha commentato John J. Kirton, professore di scienze politiche presso la University of Toronto, direttore del gruppo di ricerca del G7 – Diverse volte i governi del G7 hanno interferito con quello che i nostri amici americani chiamano la ‘magia del mercato’. Ci sono stati controlli sui prezzi. Controlli sui prezzi con il padre dell’attuale primo ministro canadese Justin Trudeau. Il riferimento è a Pierre Trudeau, che vince le elezioni, così riporta Politico, ridicolizzando la proposta del candidato sfidante di imporre un controllo sui prezzi, per poi adottarla lui stesso una volta eletto. Negli stessi anni, il presidente americano Gerarld Ford lanciò il programma “Whip Inflation Now”, che però fallì e divenne oggetto di scherno nei programmi televisivi. Secondo Kirton, prima di tutto i leader del G7 dovrebbero cercare di comprendere il problema che stanno cercando di risolvere: “Se il problema è l’inflazione, allora la prima domanda da porsi è fino a che punto questa sia causata dall’eccesso della domanda o da una offerta insufficiente – e se si tratta di una offerta insufficiente, si tratta per caso del danno alle catene di approviggionamento provocate dal Covid e da tanti altri fattori? Se si tratta di una domanda in eccesso, allora la prima linea di difesa è rappresentata dalle banche centrali”. Ma “i controlli sui prezzi, in generale, non aiutano granché”.