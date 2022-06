Forum Bce, Powell (Fed): ‘nostro obiettivo è moderare crescita economia per riallineare offerta e domanda’

“Il nostro obiettivo è quello di moderare la crescita dell’economia in modo che l’offerta riesca ad adeguarsi alla domanda”. E’ quanto ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, in un intervento al forum sulle banche centrali organizzato dalla Bce, come ogni anno, a Sintra, in Portogallo.

“Ci sono diversi percorsi per tornae a una inflazione pari al 2% con un mercato del lavoro forte, ma questi percorsi si stanno facendo più stretti – ha aggiunto Powell – Le famiglie nel complesso versano in buone condizioni di salute e lo stesso vale per le aziende. La speranza è riuscire a fare in modo che la crescita del Pil rimanga positiva anche con un ciclo di rialzi dei tassi”.

Il tema del forum della Bce, quest’anno, è “Challenges for monetary policy in a rapidly changing world”, ovvero “Sfide per la politica monetaria in un mondo che cambia rapidamente””

Iniziato lunedì 27 giugno, il Forum annuale di Sintra si concluderà oggi, mercoledì 29 giugno