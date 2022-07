Fed, Powell post rialzo tassi: non credo a recessione Usa, guardate a solidità mercato lavoro

Nella conferenza stampa successiva all’annuncio della Fed, che ha alzato i tassi sui fed funds Usa di 75 punti base, come da attese, al nuovo range compreso tra il 2,25% e il 2,5%, il presidente dell’istituzione, Jerome Powell, ha detto di non credere che l’economia Usa sia in recessione.

Questo, nonostante la crescita del Pil sia stata negativa nel primo trimestre e le attese per il secondo trimestre siano di un Pil Usa appena positivo.

“Pensate a cosa sia una recessione. E’ una contrazione diffusa che colpisce diverse industrie, e che dura per più di un paio di mesi. E non mi sembra che sia così, in questo momento – ha detto Powell – Il vero motivo è rappresentato dal mercato del lavoro, che si è confermato un segnale così forte di solidità economica da mettere in discussione i dati sul Pil”.