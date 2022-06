Fed, Powell: ‘valuta digitale Usa CBDC potrebbe preservare reputazione globale dollaro’

Una valuta digitale, come quella su cui stanno discutendo i funzionari della Fed, potrebbe aiutare a sostenere il dollaro in quanto riserva valutaria globale. Lo ha detto Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve, in un discorso sul valore globale del dollaro, che proferirà più tardi.

Dagli estratti del discorso emergono le seguenti dichiarazioni di Powell:

“Guardando in avanti, i rapidi cambiamenti che stanno avvenendo nel sistema monetario globale potrebbero condizionare il ruolo internazionale del dollaro. Una moneta digitale Usa CBDC potrebbe preservare la reputazione globale del dollaro”.