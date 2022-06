Fed, Powell: ‘mercati ben allineati a nostra guidance e outlook tassi ed economia’

“A partire dallo scorso autunno, quando abbiamo iniziato a prevedere un ciclo di rialzi dei tassi, i mercati sono stati ben allineati alla direzione intrapresa dalla Fed, all’outlook sui tassi e al trend dell’economia”. E’ quanto ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, in un intervento al forum sulle banche centrali organizzato dalla Bce, come ogni anno, a Sintra, in Portogallo.

Il tema del forum della Bce, quest’anno, è “Challenges for monetary policy in a rapidly changing world”, ovvero “Sfide per la politica monetaria in un mondo che cambia rapidamente”

Iniziato lunedì 27 giugno, il Forum annuale di Sintra si concluderà oggi, mercoledì 29 giugno.

Powell ha ribadito che “l’obiettivo primario è quello di riportare il tasso di inflazione al 2%” e che “è importante che la gente capisca il nostro impegno a far sì che ciò accada”.