Fed, il falco Bullard non ritiene necessario un maxi-rialzo tassi da 100 pb

James Bullard, uno degli esponenti più hawkish della Fed, allontana la prospettiva di un maxi-aumento da 100 pb che ha preso piede negli ultimi giorni dopo la fiammata dell’inflazione Usa al 9,1%. Il presidente della Federal Reserve di St. Louis si è detto favorevole a un aumento dei tassi di interesse di 75 punti base alla prossima riunione della banca centrale del 26-27 luglio. Intervistato dal quotidiano Nikkei, Bullard non ritiene che sia necessario un aumento maggiore per ora. “Finora, abbiamo inquadrato questo principalmente come 50 contro 75 in questa riunione – afferma Bullard – . Penso che 75 abbia molte virtù, perché la neutralità di lungo periodo che il comitato ha è in realtà di circa il 2,5%”.