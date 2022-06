Fed: domani il verdetto sui tassi, si fa largo ipotesi 100 punti base (stampa)

Sale l’attesa per le decisioni che verranno annunciate domani dalla Federal Reserve (Fed) (alle 20 ora italiana) in tema di tassi. Nel corso dell due giorni di riunioni del Fomc, che prenderà il via oggi alcuni operatori ipotizzano che probabilmente verrà preso in considerazione un aumento dei tassi più ampio di quanto molti si aspettassero. Secondo quanto anticipato dal WSJ il Fomc “probabilmente considerà un aumento di 75 punti base” alla riunione di domani, rispetto alla guidance attesa fino alla scorsa settimana di 50 punti base. Stando invece a quanto anticipato da Bloomberg, la banca centrale guidata da Jerome Powell potrebbe spingersi anche più in là nel tentativo di controllare l’inflazione statunitense più calda degli ultimi 40 anni. L’azzardo ulteriore è che la stretta sia ancora più forte e pari a 100 punti base.