Citigroup: trimestrale batte le attese, ricavi a 19,64 miliardi di dollari

Anche Citigroup alza il velo sui conti. I risultati del secondo trimestre della banca d’affari hanno battuto le aspettative degli analisti per quanto riguarda gli utili e i ricavi, grazie all’aumento dei tassi di interesse e ai buoni risultati del trading.

La banca ha registrato un utile per azione a 2,19 dollari contro gli 1,68 dollari attesi, ricavi a 19,64 miliardi di dollari contro i 18,22 miliardi di dollari attesi. Le azioni della banca sono salite del 3,3% nel pre market. “In un contesto macro e geopolitico difficile, il nostro team ha ottenuto risultati solidi e siamo in una posizione forte per affrontare tempi incerti, grazie alla nostra liquidità, alla qualità del credito e ai livelli di riserva”, ha dichiarato Jane Fraser, CEO di Citigroup, in un comunicato.