Borse europee viste caute, attesa per dati lavoro Usa

Si preannuncia un avvio di contrattazioni all’insegna della cautela per le principali Borse europee (Piazza Affari compresa), con gli investitori alla finestra in vista della pubblicazione nel pomeriggio italiano dei dati sul mercato del lavoro statunitense per il mese di giugno.

Gli analisti intervistati da Dow Jones prevedono una crescita di nuovi posti di lavoro di 250.000 unità, inferiore all’aumento delle payrolls di 390.000 del mese di maggio. Il tasso di disoccupazione è previsto invariato al 3,6%. Numeri che saranno monitorati da vicino anche dalla Federal Reserve (Fed) insieme a quelli sull’inflazione per tracciare la strada per l’inasprimento della politica monetaria.

A livello macro, la giornata vede anche la pubblicazione da parte dell’Istat della produzione industriale italiana ma soprattutto il discorso della presidente Bce, Christine Lagarde, in Francia.