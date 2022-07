Boeing: titolo +4% a Wall Street dopo maxi ordine 737 MAX da Delta Air Lines

Titolo Boeing in rialzo, dopo la notizia della transazione con cui la compagnia aerea Delta Air Lines acquisterà 100 Boeing 737 MAX. L’accordo riserva a Delta Airlines l’opzione di acquistare altri 30 aerei: le consegne dei Boeing 737 MAX inizieranno nel 2025.

Si tratta di un’ottima notizia per il colosso aerospaziale americano, che di recente ha ricevuto ordini anche da alcune compagnie aeree cinesi statali, così come Airbus.

La transazione con Delta dovrebbe permettere a Boeing di incassare $13,5 miliardi, in base ai prezzi del listino: gli sconti, indica un articolo della Cnbc, sono comunque diffusi, soprattutto quando hanno a che fare con grandi ordini.

Delta non ha annunciato la cifra esatta versata ma ha riferito che la transazione non avrà un impatto sull’outlook relativo alle sue spese in conto capitale. Il titolo sale di quasi +4% in premercato.