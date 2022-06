Bitcoin torna sotto muro 20.000 dollari

Il bitcoinscivola nuovamente sotto i 20.000$ seguendo il risk-off tornato ieri sui mercati con Wall Street in affanno (-3% il Nasdaq). La criptovaluta più grande al mondo segna oltre -5% rispetto ai livelli di 24 ore fa in area 19.970 dollari (dati CoinDesk). L’indice MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, che misura 100 dei migliori token, è sceso fino al 3,9%.

“La maggior parte dei dati tecnici a breve termine indica una possibilità superiore alla media di un declino in stile ‘washout’ prima che questo tocchi il minimo”, rimarcava ieri Mark Newton, strategist tecnico di Fundstrat. Bitcoin ha spazio per scendere da $ 12.500 a $ 13.000, “che mi aspetto dovrebbe essere un posto eccellente per gli acquirenti a medio termine da aggiungere ai lunghi”, ha aggiunto Newton.