Bank of America: utili in calo -32% in II trimestre. Deluse le attese, meglio il fatturato

Bank of America ha annunciato di aver concluso il secondo trimestre dell’anno con un eps inferiore alle attese degli analisti. L’utile per azione si è attestato a 73 centesimi per azione, contro i 75 centesimi per azione attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv. Il fatturato è stato pari a $22,79 miliardi, superiore ai $22,67 miliardi previsti.

Gli utili del colosso bancario di Wall Street sono complessivamente scesi del 32% a $6.25 billion, rispetto al secondo trimestre dell’anno scorso, quando la banca aveva liberato riserve dagli accantonamenti che aveva effettuato per far fronte a una eventuale crescita dei crediti deteriorati (NPL).

Guardando alle divisioni di Bank of America, quella del global banking ha visto il fatturato scendere dell’1,7% a $5,01 miliardi, valore al di sotto dei $5,19 miliardi stimati.

Il fatturato della divisione equities è salito del 2% a $1,7 miliardi, al di sotto degli $1,72 miliardi previsti dagli analisti. Il titolo è debole in premercato.