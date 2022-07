Azimut: quinta acquisizione nel settore dei Private Markets e la prima nel segmento dei Real Assets

Azimut, attraverso alcune entità affiliate alle sue controllate statunitensi (AACP), ha siglato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in RoundShield Partners, leader europeo nel settore dei Real Assets. Il fondo pensione americano di Eversource Energy, primo partner strategico di AACP, ha partecipato alla transazione attraverso un impegno di capitale in uno dei fondi di investimento gestiti da AACP. Con questa nuova operazione, le masse complessive gestite dai Partner di AACP nel settore degli alternativi raggiungono $16 miliardi (circa $3 miliardi le masse pro-rata per AACP).

L’operazione prevede l’acquisizione di una partecipazione del 20% in RoundShield, investendo capitale permanente per finanziare la crescita futura del business. La quasi totalità dei proventi, al netto delle imposte, sarà utilizzata dai Partner di RoundShield per investire nei fondi che lanceranno in futuro, a conferma del forte impegno del team di allineare gli interessi con quelli dei propri investitori e guidare la crescita della società nel lungo termine.