Zuckerberg attacca Fauci: 'Risposta inadeguata al Covid negli US, va resettato tutto'

Titta Ferraro 17 luglio 2020 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, si è detto deluso dalla risposta dell'amministrazione Usa al coronavirus, in particolare dall'indebolimento dei consigli degli scienziati su misure di sanità pubblica come indossare la mascherina e il fallimento dei test di massa per controllare la diffusione della malattia .In un confronto in diretta Facebook con Anthony Fauci, maggior esperto di malattie infettive del paese e consigliere della Casa Bianca, il ceo di Facebook ha attaccato duramente l'operato di questi mesi. "È davvero deludente il fatto che non abbiamo test adeguati, che la credibilità dei migliori scienziati sia messa in discussione", ha dichiarato Zuckerberg. "Sono pienamente d'accordo sul fatto che qui abbiamo bisogno di un reset"Il confronto tra Zuckerberg e Fauci rientra nella serie di interviste con scienziati nell'ambito di uno sforzo per fornire informazioni verificabili agli utenti di Facebook.Fauci ha controbattuto rimarcando che molti stati si sono precipitati troppo velocemente per riaprire senza tenere adeguatamente sotto controllo il virus, portando a una nuova ondata di casi negli stati del Sud e dell'Ovest degli Stati Uniti. "Dobbiamo riorganizzarci, chiamare un time out", ha aggiunto Fauci.