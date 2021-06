Zoom torna a ruggire a Wall Street, per RBC ritorno ibrido agli uffici è un'opportunità in più

Titta Ferraro 11 giugno 2021 - 16:45

Zoom Video Communications in spolvero oggi a Wall Street con un balzo del 3,5% a 358 dollari. Il titolo del colosso delle riunioni online beneficia dell'assist arrivato da RBC Capital Markets che ha avviato la copertura con un rating di "outperform", definendo Zoom una sua top pick. RBC ritiene che un ritorno ibrido negli uffici nel mondo aziendale è un'opportunità per Zoom di differenziarsi ed eccellere.Il titolo Zoom, grande protagonista in Borsa nel 2020 essendo stata tra i grandi beneficiari dei periodi di prolungato lockdown, viaggia al momento circa il 40% sotto i top storici di 588 $ toccati a ottobre.