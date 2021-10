Zoom scatta nel pre-market, assist da JP Morgan che alza giudizio a overweight

Titta Ferraro 22 ottobre 2021 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

Acquisti nel pre-market sul titolo Zoom che segna +2,6% circa a 282$. L'assist al colosso delle piattaforme video è la promozione arrivata da J.P. Morgan con raccomandazione passata a “overweight” da “neutral". A detta degli analisti di JPM il titolo già riflette un rallentamento post-pandemia nella comunicazione video da remoto ricordando come Zoom abbia anticipato che la crescita raggiungerà il fondo in questo trimestre e poi accelererà in scia alla crescente adozione da parte delle imprese.