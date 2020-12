Zoom: ricavi e utili in forte crescita nel terzo trimestre

Alessandra Caparello 1 dicembre 2020 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Ricavi quasi quadruplicati per Zoom che nel terzo trimestre dell’anno tocca i 777,2 milioni di dollari, crescendo di circa il 367% su base annua contro i 663,5 milioni del trimestre precedente. Anche gli utili sono in crescita per la popolare applicazione per le videochiamate arrivando a toccare i 192,2 milioni di dollari e un flusso di cassa di 1,9 miliardi di dollari.Il lockdown e le successive restrizioni da Covid hanno costretto milioni di persone in tutto il mondo a lavorare e studiare a casa con conseguente boom per Zoom. Il prezzo delle azioni di Zoom è cresciuto in modo esponenziale quest’anno proprio a causa della pandemia. Rispetto alla valutazione in sede di IPO poco più di un anno fa di $ 9 miliardi, adesso Zoom vale il 1.200% in più, circa 134 mld di dollari e una quotazione di 471 $ (il mese scorso si era spinta fino a 588$) e nel solo 2020 l’impennata è del 600%.