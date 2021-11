Zoom affonda a -10% a Wall Street dopo flop crescita grandi clienti

Titta Ferraro 23 novembre 2021 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Si profila una seduta di forti vendite su Zoom Video Communications (oltre -10,7% a 216$ nel pre-market) complice la crescita della base clienti inferiore al previsto nel 3° trimestre 2021. La piattaforma di videoconferenze a fine ottobre vantava 512.100 clienti con più di 10 dipendenti, in crescita del 18% rispetto al +36% del trimestre precedente. Nei tre mesi conclusi in 31 ottobre Zoom ha visto i ricavi segnare +35% a/a a 1,05 mld (consensus era 1,02 mld) con utile netto attribuibile agli azionisti di 340,3 milioni di dollari, pari a 1,11 dollari per azione.Per il trimestre in corso che termina a gennaio, Zoom Video prevede un fatturato di $ 1,052 miliardi rispetto alle stime di $ 1,018 miliardi.