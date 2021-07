Zoom acquisisce Five9 per 14,7 milioni di dollari: secondo accordo tech più grande del 2021

Alessandra Caparello 19 luglio 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Zoom compra Five9, fornitore di software di cloud contact center, in una transazione completamente azionaria che valuta la società a 14,7 miliardi di dollari. L’operazione segna la prima acquisizione da un miliardo di dollari di Zoom e arriva mentre l'azienda si prepara per affrontare un mondo post-pandemia con i dipendenti che tornano in ufficio. È il secondo più grande accordo tecnologico americano di quest'anno, dietro l'acquisto da 16 miliardi di dollari di Nuance Communications da parte di Microsoft, secondo FactSet."Siamo continuamente alla ricerca di modi per migliorare la nostra piattaforma, e l'aggiunta di Five9 è una misura naturale che fornirà ancora più felicità e valore ai nostri clienti", ha detto il CEO di Zoom Eric Yuan in un comunicato stampa.Five9 ha toccato così una capitalizzazione di mercato di 11,9 miliardi di dollari, o 177,60 dollari per azione.