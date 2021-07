Zoom acquisisce Five9 per 14,7 miliardi di dollari: secondo accordo tech più grande del 2021 - ERRATA CORRIGE

Redazione Finanza 19 luglio 2021 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

La notizia pubblicata alle 10:19 contiene un errore nel titolo. Ce ne scusiamo con i lettori. Il titolo corretto è Zoom acquisisce Five9 per 14,7 miliardi di dollari: secondo accordo tech più grande del 2021 e non come precedentemente indicato "Zoom acquisisce Five9 per 14,7 milioni di dollari: secondo accordo tech più grande del 2021".