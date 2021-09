Zoom Video: Cathie Wood di Ark Invest approfitta del tonfo monstre, azione in rialzo con suo Buy the Dip

Laura Naka Antonelli 1 settembre 2021 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

In ripresa il titolo di Zoom Video, dopo il tonfo di quasi il 17% accusato alla vigilia. Il recupero si spiega con la mossa di Cathie Wood, che ha rivelato di aver acquistato quasi 200.000 titoli della società.Le quotazioni di Zoom Video sono crollate subito dopo la comunicazione, da parte della società di software per videoconferenze, il cui successo è aumentato in modo esponenziale durante i lockdown della pandemia Covid-19, dei risultati di bilancio relativi al secondo trimestre dell'anno.Zoom Video ha diffuso un bilancio migliore delle attese, ma in rallentamento rispetto al trimestre precedente.Gli utili hanno battuto il consensus, così come il fatturato, che ha toccato e superato per la prima volta la soglia di $1 miliardo.Per la precisione, il giro d'affari di Zoom Video si è attestato a $1,02 miliardi, meglio dei $991 milioni previsti, e con una crescita di tutto rispetto, pari a +54% su base annua.Tuttavia, nel trimestre precedente, la crescita era stata pari a +191%.Inoltre, per il prossimo trimestre, Zoom stima una espansione del giro d'affari di appena +31%. Insomma, il rallentamento del tasso di crescita è evidente.Cathie Wood, fondatrice, ceo e direttore degli investimenti di Ark Invest, ha approfittato dell'ondata di sell off che si è abbattuta su Video Zoom per posizionarsi sull'azione. Il titolo recupera in premercato l'1%, dopo aver perso dall'inizio dell'anno più del 14%. Secondo quanto riporta il sito della Cnbc, Wood avrebbe acquistato quasi 200.000 azioni Zoom Video, per un valore di $56 milioni.