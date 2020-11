Zalando: crescita eccezionalmente forte e redditizia nel terzo trimestre

Alessandra Caparello 4 novembre 2020 - 09:06

Crescita eccezionalmente forte e redditizia per Zalando nel terzo trimestre del 2020. La piattaforma di moda e lifestyle online leader in Europa, ha registrato una crescita eccezionalmente forte e redditizia nel terzo trimestre. Il Gross Merchandise Volume (GMV) e il fatturato sono aumentati rispettivamente del 29,9% e del 21,6%, a 2,5 e 1,8 miliardi di Euro. In particolare, la forte crescita è stata trainata dall’accelerazione della domanda dei consumatori verso offerte digitali durante la pandemia da COVID-19, nonché dalla performance di successo del Partner Program di Zalando e di Zalando Privé.Il gruppo con l’occasione ha anche annunciato il lancio in Italia del programma Connected Retail in Italia a supporto dei negozi brick and mortar a partire dalla prima metà del 2021."Oggi, siamo molto lieti di annunciare che, a partire dalla prima metà del 2021, i negozi italiani potranno connettersi facilmente alla piattaforma Zalando tramite la nostra iniziativa del programma Connected Retail. I negozi avranno l'opportunità di vendere i propri prodotti online in maniera diretta agli oltre 35 milioni di clienti attivi su Zalando", afferma Riccardo Vola, Director of Southern Europe and Gift Cards at Zalando, e continua: "Il retail è stato duramente colpito dalla crisi del Coronavirus. Allo stesso tempo, stiamo assistendo ad una richiesta da parte dei rivenditori sempre maggiore di digitalizzare la propria attività. In qualità di piattaforma di moda europea con una forte rete logistica e un'infrastruttura tecnica intelligente, possiamo utilizzare le nostre capacità e risorse per supportare il settore in una delle sfide più urgenti".