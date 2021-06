Yellen: se piano spesa pubblica Biden porterà tassi interesse più alti, sarà una cosa buona per gli Usa

Laura Naka Antonelli 7 giugno 2021 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha dichiarato in una intervista rilasciata a Bloomberg che, se concretizzata, la proposta di spesa pubblica del presidente Joe Biden, pari a $4 trilioni, sarebbe positiva per gli Stati Uniti, anche se si traducesse in un aumento dei tassi di interesse."Se finissimo con l'avere un contesto di tassi di interesse lievemente più alti, si tratterebbe di un plus da un punto di vista della società e anche per la Fed", ha detto Yellen."E' da tempo che combattiamo contro una inflazione che è troppo bassa ormai da un decennio - ha aggiunto l'ex presidente della Federal Reserve.