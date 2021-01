Yellen monitora attività trading su Gamestop, titolo non si ferma (+134%)

Titta Ferraro 27 gennaio 2021 - 21:15

MILANO (Finanza.com)

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, e il team economico dell'amministrazione Biden stanno osservando l'attività del mercato azionario intorno a GameStop e altre società fortemente shortate. Lo ha detto oggi l'esponente stampa della Casa Bianca, Jen Psaki. Nel commentare gli insoliti scambi nel rivenditore di videogiochi come "un buon promemoria, tuttavia, che il mercato azionario non è l'unica misura della salute della nostra economia".GameStop anche oggi è protagonista di violenti strappi al rialzo (segna al momento +134% a 344$ dopo un picco a 380$) ed è cresciuto di otto volte nell'ultima settimana, aggiungendo quasi $ 20 miliardi al suo valore di mercato. Le azioni della società hanno iniziato l'anno a soli $ 19.L'ascesa fulminea di GameStop sta tenendo banco in questi giorni a Wall Street con un esercito di piccoli trader che si sono riuniti tramite il forum di Reddit al fine di spingere il prezzo delle azioni della società andando a contrastare gli hedge fund che detenevano posizioni short in GameStop, come Melvin Capital, che ha chiuso la sua posizione subendo perdite per miliardi di dollari.