Yellen: 'ci saranno diversi mesi di accelerazione di inflazione, non è fenomeno di un solo mese'

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2021 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

"Cisaranno diversi mesi in più di rapida inflazione". Così il segretario al Tesoro americano Janet Yellen, ex presidente della Federal Reserve, in un'intervista rilasciata alla Cnbc. "Dunque, non sto dicendo che questo sia un fenomeno della durata di un mese. Ma credo che nel medio termine vedremo l'inflazione tornare a scendere verso livelli normali. Ovviamente, dobbiamo guardare a essa con attenzione". Da segnalare che qualche giorno fa è stato diramato l'indice dei prezzi al consumo, tra i termometri più importanti dell'inflazione, relativo al mese di maggio. Il dato è balzato a giugno del 5,4% su base annua, al record in quasi 13 anni. Escludendo le componenti più volatili, rappresentate dai prezzi dei beni alimentari ed energetici, l'indicatore è avanzato del 4,5%, al tasso più veloce in quasi 30 anni. Impennata anche per l'indice dei prezzi alla produzione, che sono volati del 7,3% a giugno, record dal 2010. Occhio inoltre ai prezzi delle case che, nelle città più importanti degli Stati Uniti, sono volati di quasi il 15%, in base a quanto emerso dal rapporto stilato da S&P CoreLogic Case-Shiller.