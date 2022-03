Wing (Alphabet) nomina nuovo CFO Shannon Nash

Alessandra Caparello 25 marzo 2022 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

L'unità Wing di Alphabet Inc. ha assunto Shannon Nash come direttore finanziario, rafforzando i suoi ranghi di gestione mentre l'azienda cerca di espandere le sue operazioni di consegna tramite droni.Wing, che si definisce il più grande servizio di consegna di droni residenziale del mondo, ha confermato la mossa giovedì. Nash ha precedentemente servito come CFO di Reputation.com Inc, una società che aiuta i clienti aziendali a gestire la loro immagine pubblica."Shannon è un dirigente esperto che ha una profonda esperienza in finanza, diritto e strategia globale, e ha decenni di esperienza nell'aiutare le aziende a crescere e scalare rapidamente", ha detto Wing in una dichiarazione.La mossa segue l'assunzione di un nuovo amministratore delegato, Adam Woodworth, che in precedenza ha servito come chief technology officer. Per ora, l'azienda fa la maggior parte del suo business in Australia. Nei primi due mesi del 2022, ha completato oltre 30.000 consegne nel paese.Wing è in lizza con Prime Air di Amazon.com Inc. e United Parcel Service Inc. per reinventare i servizi di consegna con droni volanti. Ma con i regolatori statunitensi che stanno ancora elaborando le regole per la nuova tecnologia, l'industria è ancora nelle sue prime fasi.