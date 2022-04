Wells Fargo: utili in calo a $3,7 miliardi, fatturato delude. Banca stima crescita NPL con Fed più aggressiva

Laura Naka Antonelli 14 aprile 2022 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

Wells Fargo ha annunciato di aver concluso il primo trimestre dell'anno con un utile netto in calo dai 4,636 miliardi dello stesso periodo del 2021 a $3,7 miliardi, o 88 centesimi per azione su base diluted. L'eps è stato tuttavia superiore alle attese degli analisti, che avevano previsto un utile per azione di 80 centesimi.Ha deluso invece il fatturato, che è sceso dai 18,532 miliardi del primo trimestre del 2021 a quota $17,59 miliardi, al di sotto dei $17,8 miliardi stimati dal consensus.Il colosso di Wall Street ha lanciato un alert sul rischio di incorrere in una crescita degli NPL (crediti deteriorati), a causa della decisione della Fed di alzare i tassi sui fed funds per combattere l'inflazione.Una precisazione è stata tuttavia positiva: "Sebbene sia probabile assistere a un aumento delle perdite sui crediti rispetto ai minimi storici, dovremmo confermarci beneficiari netti, visto che trarremo vantaggio dall'aumento dei tassi, e in quanto disponiamo di una solida posizione di capitale", ha commentato il CEO Charlie Scharf.