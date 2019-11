WebSoft: nel 2018 giro d'affari di €850 mld, sul podio Amazon

Alessandra Caparello 27 novembre 2019 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Nel 2018 le WebSoft hanno generato un giro d'affari di 850 miliardi di euro, in crescita del 20,3% l'anno dal 2014, oltre sei volte quella delle multinazionali manifatturiere (3,1%), nonché danno lavoro a quasi 2 milioni di persone, quasi il doppio delle consistenze del 2014 (in gran parte per acquisizioni).Questi i numeri che emergono dalla nuova edizione del Focus sulle WebSoft Companies reralizzato dall’are studi di Mediobanca secondo cui molte WebSoft sono presenti con le rispettive filiali anche in Italia, dove hanno fatturato oltre 2,4 miliardi di euro nel 2018, occupando più di 9.800 lavoratori. Nel 2018 i primi tre giganti, Amazon, Alphabet (Google) e Microsoft rappresentano circa la metà dei ricavi aggregati del settore.