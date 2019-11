WeWork annuncia 2400 licenziamenti in tutto il mondo

Alessandra Caparello 21 novembre 2019 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

Al via i licenziamenti annunciati in WeWork. Sono 2400 i dipendenti che verranno interessati dal taglio a livello globale da parte dell’azienda che si occupa di spazi di co-working, nata nove anni fa a New York e che oggi fa parte del gruppo di aziende chiamato The We Company.I lavoratori licenziati, a detta della società, riceveranno una buonuscita, benefit e altre forme di assistenza.I licenziamenti si sono resi necessari dopo la rinuncia allo sbarco in Borsa poco tempo fa, che ha messo in dubbio la redditività dell’azienda fondata da Adam Neumann.