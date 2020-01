WeShare si espande in Europa: operativo in sette grandi città europee

Alessandra Caparello 23 gennaio 2020 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Quest’anno eShare, il servizio di car sharing a flusso libero Volkswagen e ŠKODA, sarà introdotto in altre sette città fra Germania e altri Paesi europei. Praga e Amburgo in primavera, seguite da Parigi, Madrid, Budapest, Monaco e Milano nel corso dell’anno.In ognuna WeShare metterà a disposizione una flotta 100% elettrica – per un totale di 8.400 veicoli a zero emissioni. A Praga e a Budapest WeShare collaborerà con ŠKODA. Nelle altre città in Germania, Francia, Spagna e Italia l’offerta di veicoli includerà Volkswagen e-Golf ed e-up!, e la ID.3 dalla fine dell’anno.