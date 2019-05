Warren Buffett punta su Amazon quasi $1 miliardo

Laura Naka Antonelli 16 maggio 2019 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Warren Buffett rivela la partecipazione che Berkshire Hathaway ha deciso di accumulare nel colosso dell'e-commerce Amazon. La notizia del suo investimento era stata resa nota già lo scorso 2 maggio, ma i dettagli sull'ammontare sono arrivati soltanto nelle ultime ore.Alla fine del primo trimestre terminato lo scorso 31 marzo, stando a quanto emerge dai documenti depositati presso la Sec, la quota di Berkshire in Amazon è stata di 483.300 azioni, per un valore pari a $904 milioni in base al valore con cui il titolo Amazon ha terminato le contrattazioni della vigilia.Nonostante l'investimento significativo, Berkshire Hathaway non sarà uno dei maggiori azionisti del gigante di Jeff Bezos, visto che la sua quota rappresenta appena lo 0,1% del flottante.