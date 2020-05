Warner Music si prepara a sbarcare sul Nasdaq, prezzo Ipo fissato tra 23 e 26 dollari

Redazione Finanza 26 maggio 2020 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Warner Music Group si prepara a entrare a Wall Street. Il gruppo, che conta tra le sue etichette Atlantic, Parlophone, Warner Records e Warner Classics, ha annunciato oggi di aver lanciato un'offerta pubblica iniziale (Ipo) su 70 milioni di azioni ordinarie a un prezzo compreso tra 23 e 26 dollari per azione. Nella fascia alta dell'intervallo, si tratterebbe di una raccolta fino a 1,82 miliardi di dollari. Warner Music Group debutterĂ sul Nasdaq con il simbolo "WMG". Morgan Stanley, Credit Suisse e Goldman Sachs sono sottoscrittori principali con BofA Securities, Citgroup e JP Morgan che agiscono come bookrunner congiunti. Altre 23 banche agiscono come co-gestori dell'operazione. Le azioni vengono vendute da Access Industries e altri azionisti.