Wall Street verso tonfo in avvio: future sotto pressione su timori Covid e nuovi lockdown

28 ottobre 2020

MILANO (Finanza.com)

Per Wall Street si preannuncia un avvio in rosso, con gli investitori che temono che un aumento dei contagi da coronavirus e i nuovi possibili lockdown possano arrestare la ripresa dell'economia globale. In attesa dell'avvio (questa settimana l'opening bell suonerà alle 14:30) i future si muovono in ribasso, in una giornata scarna di dati."Abbandonata oramai ogni speranza sul fronte fiscale, in un contesto di accelerazione dei contagi e dati macro USA in chiaroscuro, l’attenzione degli operatori statunitensi torna alle elezioni - segnalano gli strategist di Mps Capital Services -. A questo riguardo, sebbene i sondaggi attribuiscano ancora un vantaggio consistente a Biden, i Repubblicani sarebbero tornati in lieve vantaggio per l’aggiudicazione del Senato (secondo RealClearPolitics)".